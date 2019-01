Bordeaux : un gilet jaune dans le coma après avoir été blessé

Samedi 12 janvier 2019 à Bordeaux, un homme a été gravement blessé à la tête en marge de l'"acte neuf" des Gilets jaunes. Ce pompier volontaire et père de famille a été plongé en coma artificielle par les médecins. La police des polices a été saisie de l'enquête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.