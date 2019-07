Boris Johnson devient Premier ministre du Royaume-Uni

À partir du 24 juillet, sa nouvelle adresse sera le 10 Downing Street. Boris Johnson a été élu par les membres du parti conservateur. Il va devenir Premier ministre du Royaume-Uni et imposer sa ligne dure sur le Brexit. Un personnage haut en couleur qui divise les Britanniques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.