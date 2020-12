Boris Johnson, Donald Trump, Jair Bolsonaro… Ces dirigeants qui ont eu le Covid avant Emmanuel Macron

Boris Johnson a été l'un des premiers dirigeants à attraper le Covid en mars dernier. Très vite, il s'était isolé et donnait de ses nouvelles sur une vidéo où il apparaissait fatigué. "Je dois continuer mon isolement jusqu'à ce que les symptômes s'en aillent". Celui qui minimisait la pandémie se retrouvait à l'hôpital en soins intensifs, placé sous oxygène. Il a mis un mois avant de prendre ses activités. Début octobre, c'est Donald Trump en pleine campagne présidentielle qui est rattrapé par le virus. Le président américain a passé trois jours à l'hôpital et a reçu des traitements pour limiter les complications de la maladie. Face au virus, il n'y a pas de risque zéro, répètent les médecins. Et les chefs d'Etat ne sont pas à l'abri. "Quand ils croisent beaucoup de monde, en contact avec une foule, serrent des mains, quand des gens leur parlent éventuellement proches avec des masques plus ou moins bien mis, c'est des situations très exposantes", souligne le Dr Xavier Pothet, médecin généraliste à Vanves (Hauts-de-Seine) Cet été, le président brésilien Jair Bolsonaro a aussi été diagnostiqué positif. Il a développé une forme bénigne de la maladie. Tout comme le président polonais, les pinces Charles et Abert de Monaco qui rejoignent la longue liste des dirigeants contaminés.