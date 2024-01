Borne / Macron : entretien en cours à l’Élysée

À ce stade, très peu de choses ont filtré de cet entretien entre Élisabeth Borne et Emmanuel Macron, calé à la toute dernière minute ce dimanche soir. Officiellement, selon l’Élysée, il doit être question « des grands dossiers importants », comme les intempéries dans le Pas-de-Calais ou la vague de froid. Mais il est difficile de ne pas y voir un rendez-vous beaucoup plus politique en privé. Depuis quelques jours, Emmanuel Macron cache de moins en moins son envie d’un big-bang gouvernemental, autrement dit, remplacer un grand nombre de ministres, à commencer par la première d’entre eux, Elisabeth Borne. Depuis sa résidence de long-terme dans les Yvelines, tout le week-end, il a multiplié les contacts avec des ministres et avec des proches pour prendre la température. Et il est certain que le rendez-vous de ce soir n’est pas de nature à rassurer les inquiétudes de plusieurs membres du gouvernement. TF1 | Duplex M. Desmoulins