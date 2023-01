Bornes de recharge : des supermarchés de plus en plus branchés

Sur le parking d'un supermarché, c'est peut-être l'avenir de votre station-service. Pas une goutte de carburant dans celle-ci, mais uniquement treize bornes de recharge électrique. L'enseigne les a toutes alignées sous un abri inspiré des stations essence. Il y a même le fameux totem des prix par kWh. L'objectif est de rassurer et fidéliser les clients qui ont des voitures électriques. Cette e-station a coûté plus d'un million d'euros, une somme colossale parce que l'enseigne a choisi des bornes particulièrement puissantes et rapides. "La plupart des bornes, ici, permettent de faire le plein en 45 minutes maximum. Et cette durée d'attente n'a pas été choisie par hasard", précise Valentin Dépret. Les clients mettent entre 45 minutes et 1h30 pour faire leurs courses. Quoi de mieux qu'un supermarché pour vous faire patienter et bien sûr consommer pendant votre recharge. Mais la stratégie de l'enseigne ne s'arrête pas là. Elle veut aussi attirer les clients de passage en cassant les prix. Un plein coûte ici entre 12 et 20 euros, selon la borne. C'est en moyenne 30% moins cher que les concurrents. TF1 | Reportage V. Dépret, V. Gauquelin, N. Benisti