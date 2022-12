Bornes de recharge électrique : une aide à l'installation à la campagne

Pendant que Bernard faisait ses courses, il a fait son plein gratuitement. Grâce à sa carte fidélité, il peut charger sa voiture électrique sans frais sur le parking d'une grande enseigne en périphérie de Dijon. Des économies d'argent, de temps et de déplacement, que des avantages pour cet informaticien qui peine encore à trouver des bornes de recharge à la campagne. "En toute franchise, il n'y en a pas assez. Quand vous allez quelque part, vous regardez tout de suite s'il y a des bornes, si elles sont actives, si elles fonctionnent. Malheureusement si tout est pris, ce n'est pas comme l'essence où vous allez changer de station. Là, il n'y a pas grand-chose autour", déclare-t-il. Cette station de recharge toute neuve, Julien et Kévin l'avaient repérée sur une application. "On est géolocalisé, si c'est compatible ou pas. Et c'est à voir quelles sont les bornes disponibles. Effectivement, on dit que les voitures électriques mettent du temps à charger etc..., alors qu'en réalité, quand on fait nos courses et tout, on s'en occupe pas, c'est fait automatiquement", s'exprime l'un d'eux. Depuis leur passage à l'électrique, ils repèrent à l'avance les bornes pour ne pas se retrouver à sec. À la campagne, les points de recharge sont encore rares. Il y en a cinq fois moins en Bourgogne-Franche-Comté qu'en Île-de-France. Pour renforcer l'offre électrique en zone rurale, le gouvernement va financer deux tiers du coût de l'installation de bornes dans les stations-service. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin, S. Agi