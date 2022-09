Bornes électriques : y en a-t-il assez en France ?

Est-il plus facile actuellement de recharger sa voiture électrique sur autoroute ? Nos journalistes ont fait le test il y a un an et demi dans une station service, et ils y sont retournés, il y a quelques jours. Verdict : vous pouvez enfin recharger votre voiture électrique sur cette aire d’autoroute. La borne a été installée en mars dernier. Une cinquantaine de chantiers d'installation de borne sont en cours sur les 1 800 kilomètres du réseau Sanef. La plupart des sociétés d’autoroutes se sont fixées l’objectif d’équiper 100% de leurs aires de service de bornes ultra-rapides d’ici la fin d’année. Des travaux sont alors indispensables car il n’y a pas assez de bornes et quand il y en a, elles ne sont pas toujours entretenues. Pourtant la France a mis les bouchées doubles pour équiper les espaces publics. S’il est de plus en plus facile de trouver une borne sur autoroute ou en ville, charger sa voiture chez soi reste parfois compliqué surtout si l’on vit en appartement. TF1 | Reportage F. Chadeau, O. Stambach