Borodyanka : ville détruite après le passage des Russes

Tous les moyens sont bons pour rejoindre la ville de Borodyanka : par la forêt comme cette équipe de la Croix-Rouge ou à pied par ce pont détruit qui coupe l'accès direct à la localité tout juste libérée. En arrivant, ce sont des corbeaux et d'autres Charognard qui nous accueillent. Au milieu des décombres, des restes humains biens visibles n'ont toujours pas pu être enlevés. Borodyanka est une commune de 13 000 habitants dont il ne reste rien après le passage des Russes. Une autre ville martyre parmi celles qui reconquièrent les Ukrainiens. De nombreux corps sont ensevelis sous les ruines, comme nous le confirment ces deux survivants. Sur cette tôle, une inscription de la main de l'occupant : "Interdiction pour les civils de circuler, malheur à ceux qui ont tenté de fuir". Quant aux autres, comme cette dame qui revoit le jour pour la première fois, ils ont dû se cacher. "Elle ne connaît pas le sort de ceux qui ont disparu", nous dit-elle, car de nombreux habitants manquent à l'appel. Et puis nous croisons ces experts en chasubles jaunes. Ils appartiennent au ministère ukrainien de la Justice. En quelques jours, avant que les preuves ne s'effacent, ils veulent collecter les éléments qui accablent les Russes dans la perpétration des massacres. Des soldats nous montrent l'insigne d'une brigade mécanisée et un uniforme d'officier dont le nom a disparu. Après les bombardements, certains civils ont essayé de secourir ceux qui étaient pris au piège. C'est à ce moment-là que les soldats russes se sont mis à tirer. Le destin de toutes ces personnes reste inconnu. Et l'histoire se répète dans chaque localité dont les Ukrainiens reprennent le contrôle. Ces derniers réalisent l'ampleur des destructions et prennent la mesure du bilan humain terrible chez les civils que cette invasion russe a provoqué. T F1 | Reportage F. Petit, N. Clerc