Botulisme : questions sur une maladie rare et mortelle

Les prélèvements des patients intoxiqués à Bordeaux sont en cours d'analyse à l'Institut Pasteur. Ce laboratoire surveille en permanence les cas de botulisme. Qu'est-ce que le botulisme ? Une bactérie est à l'origine de la maladie ou plutôt les toxines qu'elle sécrète. Une fois ingérées, elles peuvent déclencher de graves intoxications. "On la retrouve dans la terre. C'est au moment des préparations des conserves justement ou quand les patients mettent des légumes ou font des conserves à partir de légumes sur des choses et que c'est mal lavé et mal stérilisé. Cette bactérie va se développer dans la conserve, produire la toxine. les gens vont se contaminer au moment de l'ingestion", explique Gauthier Delvallez, responsable adjoint du Centre national de référence du botulisme à l'Institut Pasteur Paris (15e). Ces toxines entraînent d'abord des troubles digestifs, puis une difficulté à avaler, à parler, des troubles visuels, et plus grave, une difficulté respiratoire. En cas de symptômes, il faut réagir vite. Mais quel traitement peut bloquer la toxine ? "Ce traitement, c'est une antitoxine. C'est un médicament qui va bloquer la toxine qui circule dans l'organisme avant qu'elle ne se fixe sur les nerfs", précise le Dr Benjamin Clouzeau, médecin réanimateur au CHU de Bordeaux (Gironde). Et il faut l'administrer 24 à 48 heures après les premiers symptômes, sinon les patients peuvent être victimes de paralysie et rester plusieurs mois en réanimation. Le botulisme est-il si fréquent ? Non, cette infection est aujourd'hui devenue rare. Cela concerne dix à vingt personnes chaque année en France. Intoxiqués le plus souvent par des conserves artisanales ou faites maisons. Il est donc recommandé de bien laver fruits et légumes et stériliser soigneusement les bocaux. TF1 | Reportage C. Bayle, A. Ponsar