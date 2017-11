"Boucher des Balkans" : Ratko Mladic a été condamné à la réclusion à perpétuité

La Cour pénale internationale de La Haye a rendu son verdict ce mercredi 22 novembre 2017, soit plus de vingt ans après les crimes commis par Ratko Mladic, surnommé le "Boucher des Balkans". L'ancien chef militaire des Serbe de Bosnie a été condamné à la réclusion à perpétuité pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il a été jugé notamment pour le massacre de Srebrenica, désignant l'assassinat de plus de huit milles hommes et adolescents bosniaques, au mois de juillet 1995. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.