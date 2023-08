Bouches-du-Rhône : la Méditeranée plus froide que la Manche !

Sur la plage Lumière, beaucoup de monde sur le sable, un peu moins dans l'eau. Mardi, c'est baignade jusqu'aux chevilles, voire mi mollet pour les plus courageux. " Seize degrés, c'est difficile d'aller plus haut que le genou", "je n'ai jamais connu ça", "je suis trop frileuse pour y rentrer totalement", en témoigne quelques vacanciers au micro de TF1. Il fait presque 10 °C de moins en raison du Mistral. Pour la Méditerranée, en seulement deux semaines, les températures sont plus basses qu'au mois de janvier. Le phénomène appelé "Upwelling" ou "remonter d'eau profonde" en français, est derrière ces rafales de vent. "Quand le vent souffle fort, on a les eaux froides en profondeur qui vont remonter à la surface qui vont chasser les eaux chaudes vers le large. Effectivement, on a un mélange des eaux. Quand l'eau est très froide en profondeur, elle va refroidir l'eau de mer jusqu'à 6 - 8 °C en seulement deux jours", explique Paul Marquis, prévisionniste, fondateur E-Meteo Service à Marseille. Pas de quoi décourager les plus téméraires. Chacun possède sa propre technique pour supporter le froid. Dès la fin de semaine, la température de l'eau devrait gagner plusieurs degrés. TF1 | Reportage E. Binet, H.P Amar