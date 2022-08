Bouches-du-Rhône : un département en alerte face aux orages

Toute la ville est en alerte. Les services techniques, les élus ainsi que les secours sont mobilisés en cellule de crise à Sausset-les-Pins. Les prévisions météo annoncent un possible cumul de pluie de 100 millimètres localement. Les agents sont inquiets. Déjà, dans la nuit du mardi à mercredi, il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitations dans les Bouches-du-Rhône. Et il y a eu des dégâts sur cette plage. Avant de se jeter dans la mer, l'eau a emporté tout le sable. Un peu plus loin dans le village, les riverains anticipent comme à chaque épisode orageux important. Depuis deux jours, Maxime Marchand, maire (écologiste) de Sausset-les-Pins, ne dort plus. Quand il ne constate pas les dégâts, il débroussaille avec ses agents techniques. Il n'a pas plu depuis le mois d'avril sur la Côte Bleue. Les sols sont très secs et les pompiers redoutent un phénomène violent de ruissellement. Ils s'y préparent déjà dès cette nuit. La pluie est attendue jusqu'à jeudi soir dans la région. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar, P. Gardet