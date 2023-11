Bouchons de Liège : à la pointe de la technologie

À bout de forces, nous étions prêts à renoncer, quand soudain, enfin, le bruit tant attendu. Mais d'où vient le bouchon qui nous a demandé tant d'effort ? La réponse se trouve au Portugal, à quelques kilomètres de Porto, précisément dans une usine gigantesque de 26 000 mètres carrés, d'où sortent chaque année, six milliards de bouchons. Et pour chacun, la même base, du chêne-liège, coupé en petit morceau. Un opérateur de l'usine Amorim Cork, arrive à tailler 14 000 bouchons par jour. Le chiffre peut surprendre, mais il ne représente qu'une goutte de la production quotidienne de l'entreprise, 16 000 000 de bouchons. Une cadence rendue possible grâce à une machine. Le bouchon doit être ensuite nettoyé, calibré, lissé, tout pour répondre aux demandes des viticulteurs. Même la teinte du bouchon peut être choisie. Comptée de 40 centimes jusqu'à 5 euros l'unité pour les bouchons les plus parfaits, ceux réservés au grand cru, faisant du Portugal et ses milliers d'hectares de chênes-lièges, l'empire du bouchon, face à ses concurrents français ou américains. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, H. Massiot