Bougies parfumées : la flamme du succès

Un craquement d'allumette, une flamme et une odeur, les bougies parfumées sont plébiscitées par les Français. Une marque spécialisée en a vendu pas moins de quinze mille en décembre 2023. C'est quatre fois plus que le reste de l'année. Cookie, noisette, miel de Provence ou encore musquée d'hiver, des dizaines de senteurs pour les bougies à une vingtaine d'euros et des collections éphémères pour chaque saison. Rien d'étonnant à ce que l'un des plus anciens parfumeurs français se lance lui aussi dans la bougie. Les ventes augmentent chaque année. Un marché à près de 160 millions d'euros qui fait des envieux. Enseigne d'ameublement, de mode, de décoration, de plus en plus de marques proposent leurs bougies parfumées, de quelques euros, à 1,60 ou même plusieurs centaines d'euros, pour les grandes maisons de luxe. Une différence de prix qui s'explique, notamment, par le choix des ingrédients. Cire minéral, issue de la pétrochimie, additif pour allonger la durée de combustion et parfum de synthèse pour les bougies les moins chères fabriquées à grande échelle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage É. Payró, V. Dietsch, F. Moncelle