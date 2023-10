Boulangeries : les chaînes font recette

Isma, une cliente, repart les bras plus chargés que prévu. Elle se laisse tenter par la large gamme d'offres promotionnelles. Sur toute la longueur de la vitrine, sur le tee-shirt des employés, il y a surtout une formule choc : le 3 + 1, soit trois produits achetés et le quatrième est offert. Le secret des prix bas est le volume. Rien que dans la boulangerie Marie Blachère, à l’image, 3 000 baguettes sont vendues chaque jour. Il faut que les clients viennent et repartent vite. La chaîne choisit donc soigneusement l’emplacement de chacun de ses points de vente, systématiquement au cœur d’une zone commerciale. C’est un marketing digne de la grande distribution, une installation stratégique en périphérie. Voilà comment, en à peine vingt ans, l'enseigne est devenue le leader de la boulangerie française. Elle compte plus de 700 points de vente partout en France et son chiffre d'affaires frôle le milliard d’euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage R. Sygula, M. Merle, F. Maillard