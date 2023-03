Boulangeries : les recettes de leur succès

Il ne s'agit pas d'un restaurant, mais tous les midis, c'est le coup de feu. Dans la boulangerie "Aux délices de la reine", on mise tout sur la diversité des produits. Pains spéciaux, coins traiteurs et pâtisserie colorée. "Il y a une grande variété de sandwich, de plats chauds. C'est vraiment une adresse dans laquelle on trouve un peu de tout", s'exprime une cliente. Sur le podium des meilleures ventes de cette boulangerie, une pâtisserie à la mangue, une au citron et le Paris-Brest. Vous n'avez pas rêvé, la baguette n'y figure pas. Le pain ne représente que 40% du chiffre d'affaires. Quel que soit le produit, pour séduire, Imen Abichou, le responsable, fait le choix de matières premières exigeantes. À Strasbourg, pour vous donner envie d'acheter, il faut de l'abondance, de la variété, mais aussi de l'authenticité. Pour le décor typiquement alsacien de la boulangerie "Au Pain de Mon Grand-Père", il a fallu investir 40 000 euros, soit deux fois plus que pour un commerce classique et ça marche. Certaines boulangeries se lancent même sur les réseaux sociaux et sont suivies par des dizaines de milliers d'abonnés. De quoi gagner toujours plus de clients. TF1 | Reportage L. Poupon, P. Vogel, A. Ponsar