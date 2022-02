Boulangeries : un gang de braqueurs arrêtés

En arrivant tôt le matin, Yohann Rathino comprend tout de suite que quelqu'un s'est introduit dans sa boulangerie à Cugnaux (Haute-Garonne). Les malfaiteurs ont fracturé la porte et les monnayeurs et ont dérobé 8 000 euros. Ce sont surtout les caisses automatiques nouvelle génération qui ont attiré les voleurs. Dans les boulangeries, il peut y avoir jusqu'à trois jours de recette aujourd'hui, bien plus qu'avant. L'enquête des gendarmes a duré deux mois. L'équipe des six malfaiteurs, roumains et espagnols, réside à l'étranger. Ils entrent sur le territoire par l'Espagne, l'Italie ou la Suisse et visent les départements frontaliers pour pouvoir repartir le plus vite possible. 35 boulangeries ont été dévalisées notamment à Nice, Montauban et Bordeaux. Répartie dans deux berlines, la bande choisit une ville. La dernière en date Besançon, là où les voleurs se sont fait arrêter. Pendant la journée, ils repèrent une dizaine de boulangeries, en choisissent deux et attendent la nuit. En dix mois, ils ont amassé 80 000 euros de butins et ont causé plus de 300 000 euros de dégâts matériels. Mis en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs, ils risquent jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende. TF1 | Reportage M. Guiheux, B. Lachat, P. Michel