Boulangers : on a testé la demande d'aide en ligne

Dans une boulangerie, au rez-de-chaussée, la vendeuse vend du pain et à l'étage, la patronne campe devant son ordinateur. Elle essaie le simulateur sur le site des impôts, pour vérifier si elle est éligible à une aide quelconque. Et ça commence très mal. Sur le site, on lui demande plusieurs années de chiffre d'affaires et ses factures d'électricité jusqu'à octobre 2022 et pas au-delà. Les boulangers devront revenir sur le site des impôts pour y inscrire dans quelque temps les deux dernières factures de 2022. Mais, Nadège Jaspart, responsable de la boulangerie située à Arleux (Nord), préfère appeler son comptable. Au téléphone, Stéphane, le comptable, confirme que Nadège Jaspart ne peut pas remplir les questionnaires toute seule. À Bourghelles (Nord), une autre boulangerie est fermée en semaine et n'ouvre que le week-end, pour économiser l'énergie. Derrière le rideau baissé, Véronique Capilliez a fait venir son comptable directement dans l'atelier. Ils essaient aussi de remplir le simulateur, mais on lui demande la consommation d'électricité en mégawattheure, alors que sur les factures, c'est écrit en kilowattheure. Véronique Capilliez a déjà reçu, dès mardi 3 janvier 2023, des offres de fournisseurs d'énergie concurrents et elle est prête à changer. En attendant, toujours devant son ordinateur, Nadège Jaspart tente de comprendre le fonctionnement d'un amortisseur de prix auprès de son fournisseur d'énergie. TF1 | Reportage S. Hembert et C. Yzerman