Boulogne-sur-Mer : trois plaisanciers décèdent dans un naufrage

Au lendemain du drame, l'émotion est encore forte à Ambleteuse, une petite ville de la Côte d'Opale. Daniel a perdu son meilleur ami dans l'accident. Il pêchait avec lui très régulièrement. "Christian était un gars, comme je vous dis, avait des valeurs et humbles. On l'appelait, il venait tout de suite. Ça va faire un grand vide", affirme-t-il, très ému. Lundi, vers 17 heures, son ami embarquait avec deux autres personnes sur son petit bateau de pêche. Les trois hommes devaient rentrer à 22 heures, mais ils n'ont donné aucune nouvelle. Les corps et le bateau ont été finalement retrouvés aux alentours de Boulogne-sur-Mer. Le bateau a été cabossé et totalement retourné, comme le montre la photo dans la vidéo du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article. L'un des voisins décrit le propriétaire du bateau comme un passionné. "Il pouvait sortir par un temps un peu plus fort. Il pouvait même sortir tout seul des fois. Comme moi, je sortais en été, ça ne posait pas de problème. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ". Que s'est-il passé dans la mer à la tombée de la nuit ? Le maire s'interroge. Les trois personnes ont été retrouvées avec des gilets de sauvetage. La mer semblait pourtant un peu calme lundi soir. "Quand on est pêcheur confirmé que soit la plaisance ou même professionnel, non, il n'y a pas de risque potentiel. Les causes de l'accident ? Je ne peux pas affirmer ce qui s'est passé", explique Stéphane Pinto, maire (SE) d'Ambleteuse (Pas-de-Calais). Deux enquêtes sont en cours. Elles sont diligentées par les Affaires maritimes et la Gendarmerie maritime. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas