Bourgoin-Jallieu : un couple tué par un gendarme ivre

C'est l'un de ces faits divers qui nous fait poser de nombreuses questions, notamment sur le fonctionnement de notre système judiciaire. Mardi 26 février 2019, un chauffard gendarme a tué deux retraités après avoir percuté leur voiture sur une route de l'Isère. Il avait cinq fois la dose légale d'alcool dans le sang. Le militaire a été condamné à 18 mois de prison ferme et ne pourra plus exercer son métier.