Bourse : pourquoi est-ce le meilleur des placements ?

Évidemment, pas de surprise, le placement préféré des Français est toujours le Livret A. Il a la réputation d'être le plus sûr. Mais en termes de rentabilité sur le long terme, le Livret A est très loin derrière la bourse. Sortons la calculette et remontons le temps. Imaginez, vous êtes en 1983, Billie Jean passe à la radio et vous décidez de placer 100 euros sur un Livret A, 100 euros dans un appartement parisien réputé rentable, et 100 euros en bourse. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, vous aurez gagné 396 euros grâce à votre Livret A, 5.233 euros grâce à votre achat immobilier, et 10.731 euros avec votre investissement en bourse, plus de cent fois votre mise de départ. Vous l'aurez compris, en 40 ans, la bourse est de loin le placement qui rapporte le plus. "Sur une longue période, on est à peu près sûr de gagner de l'argent. Par contre, si de l'argent dont on aura besoin à court terme, il vaut mieux aller sur d'autres placements", préconise Christian de Kerangal, directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF). Pour cet expert, malgré plusieurs krachs boursiers, le CAC 40 s'en est toujours remis. Mais pour les Français, la bourse a mauvaise réputation : trop risqué et trop complexe. Est-ce vraiment si compliqué ? Non, même avec une petite somme, vous pouvez demander d'ouvrir à votre banquier un plan d'épargne en actions (PEA). Mais avant de vous lancer, réfléchissez bien au risque. "Quelle est la somme que je veux investir ? Quelle est la somme que je suis prêt à perdre aussi", prévient Bénédicte Bonfanti, experte et associé au cabinet "Erroa Gestion privée" Dernier conseil, ne misez jamais trop d'économies sur une même entreprise. Diversifié ses placements est indispensable pour éviter de prendre trop de risques. TF1 | Reportage L. Deschateaux, J. Azoulay, S. Humblot