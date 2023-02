Boutcha : enquête sur des crimes de guerre

En pénétrant dans la rue de Yablonska (Ukraine) ce lundi, on ne peut oublier ce que l'on a découvert le 1er avril 2022, juste après le départ des Russes. Des corps de civils abattus gisant à même la chaussée, et puis d’autres dans les jardins, et aussi des victimes de tortures retrouvées au fond d’une cave. Les drones et les caméras de surveillance de la ville ont tous filmé des actes perpétrés par ces troupes d’invasion russe. Par un minutieux travail de collecte de ses images, les Ukrainiens ont pu reconstituer les scénarios de tuerie de Boutcha. Les chars russes sont lancés en premier jour de guerre en train d’avancer vers Kiev. Ils tirent sur tout ce qui bouge, comme : les voitures, les passants sur les routes en quête de nourriture. Et puis il y a les rafles et les exécutions sommaires. Le frère de Nathalia, une femme que l’on a interviewée, a été fusillé avec sept autres victimes. Leurs corps suppliciés, et pour certains entravés par des liens, présentent des traces de coups portés avant la mort. Ces huit hommes faisaient partie de la défense territoriale ukrainienne. Faits prisonniers, ils ont été emmenés en file indienne vers le lieu de leurs exécutions. Tout cela sous les invectives des soldats russes qui les tiennent en joue. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, P. Bouffard, A. Pocry