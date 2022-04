Boutcha : la Russie face aux accusations

Les journalistes du monde entier tentent de comprendre ce qui s'est passé à Boutcha. Les preuves apportées par les observations satellites d'une entreprise américaines semblent accablantes pour la Russie. Le 19 mars dernier, sept victimes sont photographiées dans une rue alors sous contrôle de l'armée russe. Deux semaines plus tard, le 2 avril, un témoin ukrainien filme une vidéo qui serait, selon les médias russes, une mise en scène. Pourtant, en croisant les deux documents, on constate que les corps se trouvent exactement à la même place et n'ont pas bougé durant deux semaines. Le président ukrainien dénonce le "massacre de civils" devant les Nations unies et demande au Conseil de sécurité d'exclure la Russie. "Les militaires russes et ceux qui leur donnent des ordres doivent être jugés immédiatement pour crimes de guerre en Ukraine", déclare Volodymyr Zelensky. "Mensonges", rétorque Vladimir Poutine. Son conseille presse nous accorde une interview pour démentir les accusations de l'Ukraine. "Les vidéos et les photographies qui nous sont présentées de façon orientée sont le résultat d'un spectacle bien orchestré. C'est un show, une mise en scène tragique", s'exprime Dmitry Peskov. TF1 | Reportage B. Christal, D. Rochebin, N. Martineau