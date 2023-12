Bouteilles de vin : plus de transparence pour les consommateurs

Dans une bouteille de vin, il y a évidemment du raisin, de l'eau et de l'alcool, mais quoi d'autre ? Ne cherchez pas la composition du vin, car rien n'est inscrit. Les amateurs de vin, à consommer avec modération, auront ces informations qui sont désormais obligatoires quitte à surcharger les étiquettes. Pour les consommateurs, cela permettra de mieux comprendre les produits qu'ils achètent. La liste des produits sera accessible sur votre téléphone en flashant un QR code à poser sur la bouteille. Des ingrédients aux noms surprenants, des régulateurs d'acidité comme l'acide L-tartrique, la gomme arabique ou des conservateurs comme le dioxyde de soufre. Cependant, la profession viticole a obtenu de l'Europe que ces détails ne soient pas directement à poser sur l'étiquette comme sur les autres produits de grande consommation. Pour Amélie Clauzel, experte en consommation, ce n'est pas forcément un manque de transparence. Le QR code permettra d'avoir des données plus précises. Cette nouvelle étiquette apparaîtrait sur les bouteilles à l'automne prochain. TF1 | Reportage C. Abel, L. Adda, G. Parrot