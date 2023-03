Bouteilles en verre : ces entreprises qui relancent la consigne

Dans les années 60, on a délaissé la consigne des bouteilles en verre, au profit du plastique jetable. Le verre réutilisable disparaît presque partout sauf en Alsace. L'enseigne "Brasserie Météor" produit 14 000 000 de bouteilles par an. Et la moitié revient ici pour être réemployée. Dans un lave-vaisselle géant, les bouteilles sont nettoyées dans un bain de soude, pasteurisées et puis remplies de bière. C'est un système plus économique et surtout plus écologique parce que quand une bouteille en verre est jetée à la poubelle, elle part au recyclage. Cela consomme beaucoup de ressources et d'énergies pour en fabriquer une nouvelle. Mais si cette bouteille est réutilisée au moins 20 fois, cela permet d'économiser 33% d'eau, 76% d'énergie et surtout une réduction de 79% des gaz à effet de serre. "Depuis quelques décennies, les industriels ont développé des modèles économiques autour de l'usage unique", indique Juliette Franquet, directrice de Zéro Waste France. Les producteurs devront donc mutualiser leurs bouteilles pour mieux les réutiliser. Le réseau de la consigne est en pleine restructuration. Quinze laveries devraient ouvrir dans les prochains mois dans le pays. Un signe que le réemploi a de beaux jours devant lui. TF1 | Reportage A. Barth, V. Abellaneda