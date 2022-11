Bouteilles en verre : le grand retour de la consigne

C’est un petit geste de plus en plus fréquent : rapporter en magasin ses bouteilles en verre. Comme ici, à Brest, où les clients s’y sont habitués. La consigne : une solution écologique, mais aussi économique pour faire face à la pénurie de bouteilles en verre sur le marché. La Brasserie de Bretagne prévoit de s’y mettre car 15% de ses bouteilles provenaient d’Ukraine. Il a fallu repenser l’approvisionnement. Produire du verre est de plus en plus coûteux : + 60% en un an. Récupérer des bouteilles déjà utilisées devient moins cher que d’en acheter des nouvelles. C’est cette solution qu’Olivier Lallemand, un brasseur breton de La Brasserie du Bout du Monde, a développé depuis un an. Ici, 45% des bouteilles sont réemployés contre seulement 1% en France. Mais le nettoyage, c’est la difficulté principale pour développer la consigne. L’autre avantage de la consigne est de bénéficier aux consommateurs. Les grande surfaces l’ont bien compris et s’y mettent petit à petit. Un point de collecte comme celui-ci est en phase de test dans quatre magasins à Brest. Côté enseigne : la consigne est un argument commercial. Consigner vos bouteilles plutôt que de les jeter permet de les réutiliser jusqu’à cinquante fois. TF1 | Reportage A. Fourcade, C. Blancart