Des boutiques à l'essai pour lutter contre la désertification des centres-villes

Les commerçants rencontrent souvent des difficultés lorsqu'ils démarrent leurs activités dans les centres-villes. Pour y remédier, certaines initiatives voient le jour comme des boutiques à l'essai. Le dispositif permet à un porteur de projet commercial de se lancer. Celui-ci aura l'opportunité de s'installer dans un local pendant six mois à un an pour mettre à l'épreuve son idée de commerce. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.