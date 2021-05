Boutiques de prêt-à-porter : les défis de la réouverture

Avant la réouverture, une dernière livraison de 5 000 vêtements vient tout juste d'arriver pour une enseigne de prêt-à-porter. Après plusieurs semaines de confinement, il faut renouveler toutes les collections. Bermudas et chemisettes remplacent les pulls et les doudounes qu'il faut déplacer au fond du magasin. Car tout doit être installé en quelques jours seulement. Dans une autre boutique d'à peine 80 mètres carrés, tout est prêt. Mais la commençante se retrouve avec des montagnes d'invendus en réserve. Le gouvernement a bien prévu une indemnisation à hauteur de 80 % du fonds de solidarité, mais selon elle, ce n'est qu'une goutte d'eau. L'autre défi de taille avant la réouverture, c'est de trouver et former des employées en urgence. C'est le cas d'un chausseur qui est à la recherche de quatre salariés. Pour le gérant, le recrutement est compliqué. Alors, pour sauver leur saison, ces commerçants espèrent aussi que la date des soldes prévue le 23 juin prochain sera reportée de quelques semaines, histoire de ne pas brader leurs marchandises dès la reprise de leur activité.