Bozouls : le canyon de l'Aveyron

Marcher quelques pas, puis se laisser porter. La légende dit que ce serait le diable lui-même qui aurait creusé le canyon de Bozouls pour faire tomber l'église Sainte-Fauste dans le vide. Pour les plus aventureux, la tyrolienne est peut-être le meilleur moyen d'admirer ce cirque naturel, en forme de fer à cheval, qu'on appelle le Trou. À Bozouls, mieux vaut avoir le cœur bien accroché. Même le gîte où nous avons dormi offre un panorama renversant. Le responsable de cette curiosité géologique est à rechercher quelque 100 mètres plus bas. Au fil des millénaires, la rivière Dourdou a creusé la roche calcaire jusqu'à former le canyon. Sous le soleil ou dans la brume qui lui donne des airs de village ensorcelé, Bozouls stimule l'imagination. Des vieilles cartes postales parlent de "La Ville au bord de l'Abîme" ou du "Château au bord du Gouffre". Les plus récentes sont encore plus originales. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Sitbon, M. Gatineau