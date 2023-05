Bracelets anti-rapprochement : sont-ils efficaces ?

Il y a encore quelques mois, Alexandra, n’osait plus sortir de chez elle. Victime de violence conjugale, elle vivait dans l’angoisse de croiser son ex compagnon. Une peur aujourd’hui surmontée, grâce à un petit appareil. Un système de protection, pour ne pas revivre le cauchemar d’octobre 2021, quand son ex-conjoint la frappe et menace de la jeter par le balcon. Condamné par un tribunal, l’ancien conjoint d’Alexandra est sorti de prison il y a six mois, avec interdiction d'approcher d’elle à moins de dix kilomètres. Chaque fois qu’il franchit ce périmètre, il est géolocalisé grâce à un bracelet électronique et contacté par les forces de l’ordre. S’il ne répond pas ou refuse de reculer, il est immédiatement interpellé. Pour Alexandra, l’alarme, a déjà sonné une dizaine de fois, y compris la nuit. Aujourd’hui, en France, 1 014 victimes portent ce système de protection. Pourquoi un chiffre aussi modeste, alors que 150 000 plaintes sont déposées chaque année pour violence conjugale ? Ce n’est pas une surprise pour les magistrats. Beaucoup de plaintes sont classées sans suite, faute de preuves. Or, pour bénéficier du bracelet, il faut obtenir une condamnation devant un tribunal. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys