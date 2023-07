Braconnage : le pouce-pied, un crustacé très convoité

En Galice, le pouce-pied est surnommé "le roi des fruits de mer". Ne vous fiez pas à son apparence peu flatteuse. Pour les Espagnols, son goût est inégalable. Il est vendu à 115 euros le kilo sur le marché, deux fois plus cher que la langouste. Au restaurant, c'est 180 euros le kilo. Pour les déguster, il suffit de les bouillir une minute et ajoutez du sel à la cuisson. Ce produit de luxe ne se vend qu'en Espagne ou au Portugal. Les Français n'en mangent pas. Et pourtant, nos côtes bretonnes en regorgent. On les trouve à marée basse, accrochés à des rochers avancés sur la mer que la gendarmerie maritime surveille jour et nuit. Il s'agit d'une espèce protégée, et sa pêche est réglementée, autorisée entre trois et quatre jours par mois. Sa pêche est extrêmement périlleuse. Elle se fait à la main contre vents et marées. Le crustacé se décroche de la roche grâce à des tiges de fer, comme l'avaient montré des pêcheurs lors d'un précédent reportage en Espagne, visible en tête de cet article. À force de surpêche, il y a de moins en moins de pouce-pieds sur les côtes ibériques. Ce qui pousse des braconniers à pêcher en France. Leur trafic est organisé. Ils quittent l'Espagne en voiture avec un bateau pneumatique en direction de la Bretagne, où ils restent parfois juste une nuit, avant de repartir vendre leurs marchandises. En mai dernier, 188 kg d'une valeur estimée à 30 000 euros ont été trouvés sur le bateau de deux ressortissants espagnols. La marchandise et le matériel ont été confisqués. Depuis 2019, les deux trafiquants ont pêché illégalement 2,5 tonnes de pouce-pieds, près de 375 000 euros. Ils risquent deux ans de prison. L'été fait craindre aux gendarmes une augmentation des vols. Des patrouilles à moto tout-terrain ont été déployées pour renforcer la surveillance du littoral breton. TF1 | Reportage I. Bornacin, M. Simon-Le-Gall, J. Garrel