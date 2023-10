Brame du cerf : la patience récompensée

L’entendre est assez facile, le voir est plus compliqué. Théo a l’art de la patience et du camouflage. Après quatre heures d’observation, la récompense est sous les yeux de ce photographe. Le cri rauque résonne dans les collines de l’Aubrac. Un grand mâle rivalise avec ses concurrents. Il veut garder le plus de femelles auprès de lui. En cette saison des amours, Théo Bonnefous emmène les curieux à la découverte de ces grands mammifères. Au coucher du soleil, un petit groupe se poste pour écouter et tenter d’apercevoir la star de la saison. Le roi de la forêt se montre furtivement. Ces mâles peuvent peser jusqu’à 250 kilos. En cette période de reproduction, ils passent leurs nuits à la poursuite des biches en chaleur. Pour le groupe, l'observation s’arrête. Théo retente sa chance quelques heures plus tard. Lampe frontale sur la tête, il nous emmène pour essayer de les surprendre au lever du soleil. Il faut être le plus discret possible, nous devons filmer en caméra nocturne. Pour se fondre dans la nature, nous filons une tenue de camouflage. Les cerfs ne sont plus très loin. Nous nous cachons dans des fougères, pour disparaître avant le lever du jour, quand soudain, il apparaît devant l’objectif de Théo. TF1 | Reportage P. Bouffard, A. Pocry