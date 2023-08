Braquage d'une bijouterie à Paris : les suspects sortent tranquillement avec près de 15 millions d'euros

Il est difficile de croire que les deux hommes viennent de braquer une bijouterie. Sur les images filmées par un passant, ils repartent tranquillement avec plusieurs millions d’euros de bijoux dans le sac. Il n’y a aucune trace d’effraction sur la bijouterie. Ils sont passés par la porte comme tous les clients. Il est 13h mardi, en plein centre de Paris, dans l’une des rues les plus prestigieuses de la Capitale, trois personnes entrent dans la boutique. Deux hommes sont en costume, une femme en robe. L’un d’eux sort une arme de poing. Il menace le personnel et force un employé à ouvrir les vitrines et le coffre. Une fois les bijoux volés, au moins deux d’entre eux repartent à pied, à bonne distance l’un de l’autre. Le butin est estimé entre dix et quinze millions d’euros. Le braquage n’a pas fait de blessé. Les suspects n’ont pas encore été retrouvés, mais les policiers espèrent remettre la main sur les bijoux. Il y a trois mois, à 200 mètres de là, place Vendôme, une bijouterie avait aussi été braquée.