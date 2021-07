Braquage : arrestation spectaculaire de deux suspects

Ils comptaient fuir vers la Serbie. Leur cavale après un braquage à trottinette a finalement pris fin dans cet autocar. Les deux hommes, Monténégrins, tentaient de rejoindre la Serbie. Après leur départ de Paris, la police les a arrêtés ce midi, sur cette aire d'autoroute, à quelques kilomètres de la frontière, sous les yeux des passagers stupéfaits. Slobodan Milic, témoin de l'arrestation, a réussi à prendre une photo de leur butin estimé à deux millions d'euros. Les bijoux étaient emballés dans de l'aluminium et cachés dans un sac. Les enquêteurs ont donc mis moins de 24 heures pour remonter la piste de cet étonnant braquage. Pour les retrouver, ils se sont appuyés sur ces images de vidéosurveillance. On y voit un homme en costume gris arriver sur les lieux à trottinette. Visage découvert, il se fait passer pour un client de cette boutique située près des Champs-Élysées et demande à voir des bijoux. Il sort ensuite un pistolet et s'empare du butin sans faire de blessés, avant de repartir sac à la main sur sa trottinette électrique. "On sait qu'il était venu il y a quelques jours en repérage déjà dans cette boutique. Les premiers éléments nous montrent qu'on a affaire à quelqu'un qui était préparé en tout cas, plutôt professionnel dans ce qu'il a fait", explique Yoann Maras, le responsable départemental du syndicat Alliance police nationale. Les boutiques de ce quartier réputé sont pourtant très protégées. Selon les professionnels, la sécurisation représente 30% du coût d'installation. Certains souhaiteraient avoir plus de moyens pour repérer les éventuels cambrioleurs, notamment avec une plus large utilisation de la vidéosurveillance. Les deux suspects sont ce soir placés en garde à vue.