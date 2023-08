Braquage de haut vol : les voleurs étaient cachés dans le plafond

C’est une scène digne d’un film policier. Deux braqueurs ont accédé à la salle des coffres de la Banque postale de Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, en passant par les faux plafonds du bâtiment. Selon les informations du service police-justice de TF1 et LCI, les faits se sont produit lundi 31 juillet vers 9h30. Jamais les employés de la banque n'auraient imaginé un tel braquage. Combinaison noire intégrale, cagoule noire et masque en plexiglas... Les malfaiteurs sont des professionnels. Ils rampent sur plusieurs mètres dans le conduit jusqu'à la salle des coffres. Quand la directrice de l'établissement bancaire se rend dans la pièce, l'un d'eux saute du faux plafond, l'autre braque une arme sur la banquière. La totalité des coffres sont volés. Les deux malfrats repartent par le faux plafond. Ils sont partis avec 266 000 euros de butin. Les malfaiteurs sont toujours en fuite. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lille et confiée à la police judiciaire. En fin d'après-midi, les employés ont vidé l'établissement pour transférer, le temps de l'investigation, les services dans un autre lieu. TF1 | Reportage J. Ajili, R. Maillochon, M. Ragazzi