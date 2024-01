Braquage d'un fourgon blindé : fusillade en pleine ville

Des douilles par dizaines ont été retrouvées sur place, peut-être avec de l’ADN dessus. Alors le moindre indice laissé par les malfaiteurs est répertorié par la police scientifique. La tentative de braquage est un échec, mais les riverains du quartier, réputé tranquille, ne pensaient pas être réveillés brutalement. L’attaque a eu lieu peu après six heures du matin à l’Avenue Maurice Thorez, à Champigny-sur-Marne. Au moins deux assaillants se cachent non loin de la Banque BCP et pointent des armes de guerre sur les trois convoyeurs, à leur descente du fourgon. Des tirs sont échangés, heureusement sans faire de blessé. Les convoyeurs parviennent finalement à remonter dans leur fourgon et à s’extraire du piège tendu. Selon Frédéric Ploquin, journaliste spécialiste de la criminalité, de telles attaques nécessitent une préparation millimétrée : « En fait, une attaque de fourgon blindé, c’est une affaire de professionnels du banditisme ». Les auteurs sont repartis sans aucun butin. Ils sont, ce lundi soir, toujours en fuite et activement recherchés. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Bornet