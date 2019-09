Braquages à répétition : le ras-le-bol d'un buraliste

Traumatisé, écœuré et pourtant, il ne veut pas capituler. Ce buraliste a été blessé à la tête lors du dernier braquage dont il a été victime. Pour les habitants, c'est le ras-le-bol. La violence présente dans la cité de Vaulx-en-Velin avait longtemps épargné le vieux bourg qu'on appelle le village, mais la situation se dégrade depuis trois ans. Fatigués par les incivilités à répétition, les commerçants désertent peu à peu le quartier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.