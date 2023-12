Braquages de Noël : les boutiques de luxe se barricadent

Le magasin est ouvert, mais la porte reste fermée. À la veille de Noël, impossible pour Emelyne Sappa, commerçante, de travailler sereinement, autrement. En avril dernier, quelques minutes avant la fermeture, deux individus armés s'attaquent à l'un de ses employés. Trois Rolex, à un montant de 40 000 euros, ont été dérobées. La gérante n'aurait jamais imaginé un tel braquage à Cannes. Le braquage de boutiques de luxe, c’est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. La raison est que les attaques sont moins risquées que celles de banques ou de bijouteries, comme le braquage chez Chanel, place Vendôme, à Paris. Désormais, certains malfaiteurs visent des magasins plus accessibles. Le dernier en date est celui du dimanche 10 décembre, dans un concept store. Le vigile n'a rien pu faire. Le montant du butin est de 600 000 euros. À Lille, plusieurs enseignes de luxe ont subi des attaques à la voiture bélier. La mairie a donc installé des clos supplémentaires sur le trottoir.Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage H. Dreyfus, C. Chevreton, A. Fieller