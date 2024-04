Braquages : que deviennent les bijoux volés ?

Pour les bijoux, les braqueurs prennent tous les risques : casse de l'enseigne Chanel à Paris, trois millions d'euros de butin, attaque du joaillier Bulgari, six millions d'euros, boutique Piaget, rue de la Paix, dix millions d'euros de préjudice, clients et employés séquestrés, fusils mitrailleurs pour les tenir en joue, le tout dans des quartiers ultra sécurisés. Les commandos ne reculent devant rien. Pourtant, ces bijoux peuvent aussi devenir bien encombrants. Fabrice Rose a passé 25 ans de sa vie sous les verrous. Dans les années 90, l'appât du gain a poussé l'ancien braqueur vers les casses de bijouteries. Écouler les bijoux le plus vite possible était alors, pour lui, la priorité, en passant par un bon receleur. Les membres du grand banditisme savent que les enquêteurs vont se lancer immédiatement à leurs trousses. Pour que leur précieuse marchandise ne soit pas retrouvée, les voyous la revendent vite et à prix cassé, généralement 5 % à 10 % du tarif affiché en boutique. D'après Alexandre Janot, joaillier à Paris depuis plus de 30 ans, l'or ou l'argent des bijoux est immédiatement fondu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage G. Brenier, M.Kherraji, P. Veron