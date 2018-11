Bras bionique : une prouesse médicale

Chaque année, 200 personnes doivent être amputées d'un bras, le plus souvent à la suite d'un accident. À l'Institut de réadaptation de Nancy, un programme de recherche teste un nouveau type de prothèse robotisée. Celui-ci peut être contrôlée instinctivement par les patients qui ont perdu un bras. Ce dispositif pourrait remplacer les prothèses classiques, trop difficiles à contrôler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.