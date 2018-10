Le Brésil bascule à l'extrême droite

Au Brésil, le nouveau président s'appelle Jair Bolsonaro. Son élection confirme bien la vague populiste mondiale, avec Donald Trump aux États-Unis, Viktor Orbán en Hongrie, ou encore l'Italie. La crise économique, la corruption généralisée et la hausse de la criminalité ont généré un sentiment d'exaspération qu'il a su utiliser habilement pendant sa campagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.