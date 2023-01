Brésil : l'hommage d'un peuple au roi Pelé

Une procession presque sans fin, pour voir Pelé une dernière fois, dans le stade de ses exploits. Sous une tente au milieu de terrain, gît la dépouille du plus grand footballeur brésilien. Son meilleur ami Manuel, pleure dans les bras du fils aîné de Pelé. Une ferveur a été visible dès trois heures et demie du matin, quand les feux d'artifices accueillent l'arrivée du corps de Pelé, dans le stade de Santos. Puis au petit matin, son fils Edinho et l'ancien footballeur vedette Zé Roberto, mène le cortège, qui porte le cercueil. Dehors, les portes s'apprêtent à s'ouvrir. Les Brésiliens commencent un long défilé, qui durera jusqu'à demain. Pendant que les proches du footballeur, sa femme et ses enfants prient autour de son corps, ses admirateurs, eux, sortent peu à peu, émus par ces quelques instants de recueillement. Demain 03 janvier, c'est dans l'intimité que Edson Arantes do Nascimento sera enterré, après une longue procession en ville, durant laquelle, pour la dernière fois, les Brésiliens pourront dire "vive le roi" TF1 | Reportage S. Millanvoye, J/M. Bagayoko, A. Ponsar