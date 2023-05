Bretagne : 50 nuances de rose

C'est aux dernières lueurs du jour qu'elle révèle tout son éclat. La Côte de Granit Rose a été déterminante dans la vie de Steffany, ancienne éducatrice. Elle a donc décidé de devenir phonographe pour saisir toute la beauté du décor grandiose de cet endroit. La Cote de Granit Rose s'étend sur 20 km avec des nuances presque irréelles, de reflet cuivre le soir, de teinte pastel en pleine journée. Quentin Le Hervé, lui, se bat chaque jour pour préserver le site. Il est garde du littoral à Ploumanac'h Perros-Guirec (Côtes-d'Armor). Son métier est de s'assurer que le passage de milliers de touristes chaque année, laisse le moins de trace possible. C'est grâce à son travail que la végétation peut s'épanouir et offrir d'impressionnants contrastes, pour sublimer ce rose poudré comme il en existe très peu dans la nature. Les pierres sont façonnées par des éléments dessinant d'étonnantes courbes et ressemblant à des animaux figés par le temps. À regarder les eaux turquoise, il est difficile d'imaginer qu'on est sur la Manche. Et les Bretons en sont fiers. Ils privilégient la navigation à l'ancienne pour voir la Cote de Granit Rose et l'île Tomé au large de Perros-Guirec. Cet endroit est aussi le paradis des phoques et des Fous de Bassan. Tous les passionnés espèrent voir prochainement ce site être classé au patrimoine mondial de l'Unesco. TF1 | Reportage M. Brossard, N. Clerc