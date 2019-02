Bretagne : les avantages de la basse saison

Il fait beau en ce moment, notamment en Bretagne. C'est un sacré coup de chance pour la zone B. Les professionnels du tourisme sont heureux, y compris les stations de ski. La basse saison fait le plein sur les côtes, avec un taux de remplissage de 80 %. La clientèle variée est de plus en plus au rendez-vous, grâce aux tarifs moins chers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.