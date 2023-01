Bretagne : des chutes de neige inhabituelles

Une belle pagaille sur les routes. Le réseau secondaire breton était perturbé ce matin. A l'entrée du village de Loqueffret, une cinquantaine de camions s'est retrouvée coincée entre 6h et 10h du matin. "On vient de m'indiquer qu'on était bloqué pour la matinée. Donc on prend son mal en patience", déclare un routier. Certains ont dû être remorqués avec les moyens du bord. "J'ai pris mon tracteur pour tirer sur les camions, pour les envoyer là-haut. Et là, ça va beaucoup mieux, ça roule derrière nous d'ailleurs", s'exprime Marcel Salaün, maire (SE) de Loqueffret (Finistère). Un paysage qui se transforme en piste de ski. Même une plage des Côtes-d'Armor s'est retrouvée couverte de neige. Dès cette nuit, les internautes ont filmé les premiers flocons. Un épisode neigeux bien plus important que prévu, qui a étonné les Bretons. "On ne s'y attendait pas, voilà, elle est arrivée. Ça a été un petit peu perturbant pour les habitudes ce matin", confie une femme. Un peu plus loin, l'image est magnifique. Les Monts d'Arrée, le toit du Finistère, sont recouverts d'un épais manteau blanc, une dizaine de centimètres de poudreuse. Une belle surprise pour Emmanuelle et ses deux enfants. "Le temps d'un instant, c'est retrouver son enfance un petit peu et puis de voir de beaux paysages blancs et partager ça avec ses enfants. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit la neige", déclare-t-elle. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens, R. Cann