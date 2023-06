Bretagne : des incendies précoces

Ce premier incendie de la saison en Bretagne a débuté hier en fin de journée. Il a été maîtrisé dans la nuit. En tout, 200 pompiers et un hélicoptère bombardier d'eau ont été mobilisés. Ce jeudi encore, ils luttaient contre les dernières fumerolles. Aucune maison n'a été touchée, mais ce feu arrivé tôt dans la saison inquiète les habitants. C'est impressionnant, alors, il va falloir faire preuve de plus en plus de vigilance. De quoi rappeler un autre traumatisme breton. En été 2022, plus de 2 200 hectares avaient brûlé dans les Monts d'Arrée, au cœur du Finistère. Alors, pour éviter de revivre ce scénario, les habitants se mobilisent. C'est le cas notamment de Jérémy Stéphan, agriculteur - GAEC "Les Landes celtes", Loqueffret (Finistère). Il prône le fauchage et le pâturage de lande. Chaque année, il place ses bêtes sur des parcelles privées pour les entretenir. Cette méthode reste rare, mais les institutions locales veulent inciter d'autres agriculteurs à s'y mettre. En attendant, le département du Finistère a pris plusieurs mesures pour lutter contre les incendies comme la formation de nouveaux pompiers ou l'acquisition de matériel. TF1 | Reportage T. Lagoutte, R. Cann, C. Ebrel