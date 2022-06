Bretagne : deux France dos à dos

Quelques dizaines de kilomètres les séparent et pourtant, ces habitants vivent dans deux mondes différents. Dans les Côtes-d’Armor, il y a ceux qui habitent dans les côtes et ceux qui vivent dans les terres. Ces Bretons vivent côte à côte mais ne votent pas du tout pareil. Que la vie semble douce à Perros-Guirec. Pour les législatives, le candidat de la majorité présidentielle est l’immense favori à sa réélection sur cette terre devenue macroniste. Cette station balnéaire, traite aussi bien les touristes que les retraités à la recherche d’une vie paisible. Une manne financière qui attire les investisseurs. Dans la commune, de grands chantiers attestent de ce dynamisme économique. Une Bretagne qui voit la mondialisation comme une chance et qui regarde l’avenir avec optimisme. Sans doute l’une des raisons qui expliquent pourquoi aux abords de la côte, Emmanuel Macron a réalisé un score si important au premier tour de la présidentielle. Mais plus on va dans les terres, plus le score du président diminue presque mécaniquement au profit de Marine Le Pen. À Loguivy-Plougras, la candidate du Rassemblement national est arrivée en tête au premier tour. Et beaucoup, comme le maire, se demandent si le RN va renouveler ce score aux législatives dans cette région historiquement ancrée à gauche. L’élu avance plusieurs pistes : le manque de services publics, la fermeture de commerces, ou l’absence de médecin. Un sentiment d’abandon et l’impression que tous les investissements se concentrent sur la côte. Ce dimanche, ces Bretons voteront à nouveau pour les législatives. En 2017, les candidats de la République en marche étaient arrivés en tête au premier tour à Loguivy-Plougras comme à Perros-Guirec. Mais en cinq ans, les pratiques de vote ont beaucoup changé dans les Côtes-d’Armor. T F1 | Reportage N. Gandillot, T. Rolnik