Bretagne : la crêperie sentant trop...la crêpe

Une crêperie qui sent trop la crêpe, c'est ici du très sérieux. "Ça va faire trois ans, depuis qu'on a ouvert, on a un voisin qui nous reproche les odeurs de crêpes, une gêne acoustique", fait savoir Alexandre Polge, propriétaire de la "Crêperie du Pêcheur" à Erquy (Côtes-d'Armor). Fermé en hiver, l'établissement est situé en pleine zone pavillonnaire. Début janvier, le voisin assigne Alexandre et Marlène en justice. Pourtant, le couple a tout tenté, à commencer par des travaux d'envergure en cuisine, mais aussi à l'extérieur. "C'est une hotte qui n'est pas standard, il a fallu la faire sur-mesure", nous montre Alexandre. Les travaux ont coûté au total 170 000 euros. Un sacrifice financier et une épreuve angoissante. "On ouvre dans deux semaines, on n'a pas le temps de se préparer à l'ouverture du restaurant. En plus, les travaux ont pris du retard, donc ça ne nous aide pas. C'est difficile, vraiment. On ne dort pas, on ne mange pas, on ne comprend pas", confie Marlène Dupont. Nous avons sollicité ce voisin. Pour lui, c'est clair, il était installé avant la crêperie. "Imaginez-vous que vous êtes obligés de vivre fenêtres fermées l'été, parce que les fumées denses et prégnantes entrent dans toutes les chambres, dans toutes les pièces de vie", explique-t-il. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens