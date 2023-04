Bretagne : le RAID se trompe d'adresse

Dès six heures du matin, l’explosion de leur porte les fait sauter du lit. Le couple de retraités se dirige alors vers le salon et sont immobilisés ensuite par l’équipe du RAID. Pendant que Pierre Fresneau et sa femme Monique Fresneau sont immobilisés, une vingtaine d’hommes de l’office anti-stupéfiants qui est accompagnée du RAID fouillent leur maison. Le parquet de Rennes reconnaît une méprise dans un hameau où aucun numéro n’était affiché sur les maisons. Dans la commune de 4 000 habitants, l’opération ratée fait parler. « L’erreur est humaine, mais le RAID est censé savoir qui est ce qu’ils vont interpeller quand même », dit un habitant du hameau. Mais Monique et Pierre, eux, n'incriminent pas les policiers. Philosophes, ils saluent même leur professionnalisme. « Ils nous ont bien demandés de nos nouvelles, si on voulait une aide psychologique. Et nous, on a une excellente aide psychologique, c’est le rire. », disait Monique Fresneau. Une histoire qui se finit bien pour les deux retraités, qui seront indemnisés pour le remplacement de leur porte. L’homme recherché par le RAID, lui, a finalement été arrêté. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau