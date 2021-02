Bretagne : les habitants surpris par la neige

La Bretagne offre rarement de telle blancheur. Les champs de culture sont méconnaissables. Treize centimètres de neige, voilà dix ans que Plœuc-L'Hermitage n'avait pas connu ça. C'est inespéré pour les enfants. Au parc, ce petit garçon de deux ans et demi en oublie même les jeux. Un bonheur d'enfants, et quelques galères d'adultes. Pour ce commerçant par exemple, la matinée a été compliquée. Même journée particulière pour les nombreux agriculteurs du village. La commune ne compte qu'une seule déneigeuse, et dans ces circonstances, cela devient un peu juste pour les 140 kilomètres de routes communales. Le grand soleil de l'après-midi a bien aidé pour profiter en famille de cet enneigement exceptionnel en Bretagne. Mais méfiance, les températures restent négatives dans beaucoup d'endroits. Les verglas pourraient maintenant se densifier sur les routes.